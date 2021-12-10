القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

بايدن يأمر ببدء "التحضيرات" حال فشل الطرق الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني

وكالة الأنباء الفرنسية
واشنطن
نشر في 10.12.2021 00:09
آخر تحديث في 10.12.2021 00:14
اسوشييتد برس اسوشييتد برس

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من فريقه مباشرة "التحضيرات" في حال إخفاق المحاولات الدبلوماسية على صعيد الملف النووي الإيراني، على ما صرحت الناطقة باسمه جين ساكي الخميس.

وقالت المتحدثة "نظرا لاستمرار تقدم البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد لاحتمال فشل السبل الدبلوماسية. هذا يتطلب تحضيرات" مشيرة إلى "عقوبات إضافية" على طهران.

وأضافت "اقترحنا سبيلا دبلوماسيا وهذا السبيل لا يزال مفتوحا. ونحن نتحضر لسلوك سبيل آخر" في حال الضرورة.

واستؤنفت الخميس المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق الذي ابرم العام 2015 للحؤول دون امتلاك إيران السلاح الذري. لكن هذا الاتفاق أصبح بحكم الميت إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل احادي الجانب في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وكان المفاوضون في فيينا افترقوا يوم الجمعة الماضي على خلاف واتهمت الدول الغربية طهران بالتراجع عما تم التوصل إليه في الربيع الماضي.

وسرّعت إيران كثيرا برنامجها النووي خلال تلك الأشهر وقيدت وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أقرّ مجلس العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، مشروع قانون لتسمية الشارع...
مختارات