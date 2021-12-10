ترامب يسب نتنياهو بعبارات نابية.. ويتهمه بالخيانة

سب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وصديقه بنيامين نتنياهو، بعبارات جنسية نابية.

جاء ذلك في مقابلة ترامب مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد الذي نشر قبل أيام كتاب "سلام ترامب: اتفاقيات إبراهيم وإعادة تشكيل الشرق الأوسط".

وقال ترامب إنه لولا اعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية عام 2019 لما فاز نتنياهو بالانتخابات التشريعية حينها.

من جانبها أبرزت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الجمعة، اقتباس من شتيمة ترامب باللغة الإنجليزية، كما كتب رافيد مقالاً في موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بخصوص هذا الأمر.

وقال رافيد: "كان دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو أقرب الحلفاء السياسيين خلال السنوات الأربع التي تزامنا فيها في المنصب، على الأقل في الأماكن العامة، ليس بعد الآن، قال ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "لم أتحدث معه منذ ذلك الحين (ثم شتمه بعبارة جنسية نابية).

وأضاف: "انتقد ترامب نتنياهو مرارًا وتكرارًا خلال مقابلتين لكتابي (سلام ترامب: اتفاقيات إبراهيم وإعادة تشكيل الشرق الأوسط).

وتابع رافيد: "القشة الأخيرة لترامب كانت عندما هنأ نتنياهو الرئيس المنتخب بايدن على فوزه في الانتخابات، بينما ترامب كان لا يزال يعارض النتيجة".

ونقل عن ترامب قوله: "أول شخص هنأ بايدن كان بنيامين (بيبي) نتنياهو، الرجل الذي فعلت له أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه ... كان يمكن لـ(بيبي) أن يظل صامتًا. لقد ارتكب خطأ فادحًا".

وأضاف ترامب بحسب "رافيد": "إحدى البطاقات السياسية الأساسية الخاصة به هي علاقته الوثيقة باللاعبين الرئيسيين في السياسة الأمريكية، ومع رجل واحد على وجه الخصوص لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في إسرائيل: ترامب".

وكشف رافيد أن ترامب توصل إلى أن نتنياهو لا يريد حقًا السلام مع الفلسطينيين وكان يستخدمه في مواجهة إيران.

وقال: "شعر ترامب أيضًا أنه ساعد في ضمان بقاء نتنياهو سياسيًا، لكنه لم يحصل على الشيء نفسه في المقابل، وأعرب عن غضبه من الفيديو الذي هنأ فيه نتنياهو، بايدن".

ونقل عن ترامب قوله: "أحببت بيبي (أي نتنياهو). ما زلت أحب بيبي، لكني أيضا أحب الولاء، كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن. لم يهنئه فحسب، بل فعل ذلك على شريط".

لكنّ ترامب زعم أنه صُدم عندما شاركت زوجته ميلانيا فيديو نتنياهو: "لقد كان مبكرًا جدًا، قبل معظم الآخرين. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين (ثم شتمه بالعبارة النابية).

وذكر ترامب في المقابلة إنه في حين أن أمثال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "شعروا أن الانتخابات مزورة"، فقد أقر نتنياهو بفوز بايدن.