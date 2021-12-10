واشنطن وتل أبيب يناقشان الملف النووي الإيراني بالبنتاغون

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" مع نظيره الإسرائيلي "بيني غانتس"، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لمناقشة الملف النووي الإيراني.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما، خاصة في ظل تصنيف إيران بأنها أكبر تهديد للسلام في العالم وتسبب عدم الاستقرار بالمنطقة.

وقال أوستن: "واشنطن ستعزز التعاون الدفاع مع إسرائيل لا سيما في مجال الدفاع الجوي، كذلك ستعمل في اتجاه حل الدولتين للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي".

من جانبه أشار غانتس أن إيران تمثل تهديداً حيوياً لإسرائيل، وأن برنامجها النووي هو وسيلة لنشر أيديولوجيتها المتطرفة، مشدداً على ثقة بلاده من عزم الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف أن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة.

وأردف: "إسرائيل القوية والآمنة هي الوحيدة التي يمكن أن تمد يد السلام لجيرانها".

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، إن أي تصعيد إيراني بشأن الملف النووي سيطرح تساؤلاً بشأن قدرة الدبلوماسية على تحقيق غايتها.

لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها لم يفرجوا عن أي أموال مجمدة لإيران.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها بصدد تحضير عقوبات جديدة ضد إيران حال فشلت المفاوضات النووية الجارية في فيينا.

ويوم أمس، استأنفت جولة جديدة من المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في فيينا حول البرنامج النووي لإيران.

ولا زالت المفاوضات تتم بشكل غير مباشر بين طهران وواشنطن، إذ يتنقل دبلوماسيون من دول أخرى بينهما بسبب رفض إيران الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين.