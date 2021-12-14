لعدم كفاية الأدلة.. البنتاغون لن يُعاقب المسؤولين عن مقتل مدنيين بضربة على كابل

أعلن البنتاغون أن الجنود الأميركيين الذين شاركوا في غارة طائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابل في نهاية آب/أغسطس خلال الانسحاب الفوضوي للقوات الأجنبية من أفغانستان، لن يعاقبوا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية". وأضاف "ما حدث كان خللاً في عملية اتخاذ القرار والتنفيذ، ولم يكن نتيجة إهمال أو خطأ أو قيادة سيئة".

ونُفذت هذه الضربة في 29 آب/أغسطس، عشية المغادرة الفعلية لآخر جندي أميركي من مطار كابل، بعد أيام عدة من الارتباك الهائل الناجم عن الاستيلاء السريع لطالبان على المدينة. ووضعت مغادرة الجنود الأميركيين حدا لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأُبلِغ الجيش الأميركي بهجوم يُحتمل أن يشنه تنظيم داعش لاستهداف عمليات الإجلاء قرب المطار، فقرر استهداف ما اعتقد أنها سيارة مليئة بالمتفجرات.

وكان يقف بالقرب من السيارة وهي بيضاء من طراز تويوتا، إزمراي أحمدي، وهو أفغاني كان يعمل مع منظمة "التغذية والتعليم الدولية" غير الحكومية الأميركية، إضافة إلى تسعة أفراد من عائلته، بينهم سبعة أطفال.

- إعتذارات أميركية:

واتخذ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن القرار بعدم معاقبة العسكريين، بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط، هما كينيث ماكنزي وريتشارد كلارك.

ويشغل الأول منصب قائد القيادة المركزية "سينتكوم"، المنطقة العسكرية التي تضم أفغانستان، بينما الثاني مسؤول عن العمليات الخاصة.

وأوضح كيربي أنه لم تصدر عن أي من الضابطين توصية بفرض عقوبات فردية.

وأعلن البنتاغون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر أن الضربة على كابل في 29 آب/أغسطس كانت خطأ مأسويًا، مؤكدا رغم ذلك أنها لم تنتهك قوانين الحرب.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع اللفتنانت جنرال سامي سعيد في تقرير إن "التحقيق لم يُحدد أي انتهاكات للقانون، بما في ذلك قانون الحرب".

وأضاف أن أخطاء تتعلق بالتنفيذ مصحوبة بانقطاعات في الاتصال "أسفرت عن خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد قدم "خالص تعازيه" و"اعتذاره" عن هذا الخطأ الفادح.

وشُنت الضربة عشية الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي انتهى في 30 آب/أغسطس، بعد 20 عاما من التواجد في البلاد في أطول حروب الولايات المتحدة على الإطلاق.

في تشرين الثاني/نوفمبر، وصفت منظمة التغذية والتعليم الدولية، تحقيق البنتاغون بأنه "مخيب للآمال للغاية وغير كافٍ".

ووعد البنتاغون بدفع تعويضات للأفغان الذين عملوا في هذه المنظمة غير الحكومية ولعائلاتهم، ومساعدتهم على مغادرة البلاد، لكن لائحة المستفيدين من هذه التعويضات لم تنته بعد، وفقًا لمسؤولي البنتاغون.

وقال كيربي الاثنين "نريد أن نتأكد من أننا نقوم بذلك بأكثر الطرق أمانًا ومسؤولية، حتى نكون متأكدين من أن الأشخاص المناسبين سيستفيدون منها وحدهم".