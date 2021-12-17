مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف مهندساً حاول بيع معلومات سرية لجهة روسية

كشفت وزارة العدل الأمريكية الخميس أنها اعتقلت مهندسا عمل لعقود مقاولَ دفاع فيدرالي، بتهمة محاولة تمرير معلومات سرية إلى شخص يعتقد أنه عميل روسي.

قال مسؤولون فيدراليون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى عملية إيقاع سرية ضد جون موراي رو جونيور، 63 عاما، من ولاية ساوث داكوتا، بعد أن طرد من وظيفته بسبب انتهاكات أمنية ولأنه تم تحديده على أنه تهديد داخلي محتمل.

قالت الحكومة إنه في إطار التحقيق، الذي جرى على مدى ثمانية أشهر منذ مارس/ آذار 2020، تبادل رو أكثر من 300 رسالة بريد إلكتروني مع موظف سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي انتحل صفة عميل روسي. شارك رو التفاصيل التشغيلية حول الطائرات المقاتلة العسكرية الأمريكية في بريد إلكتروني، وفي رسالة أخرى، قال: "إذا لم أتمكن من الحصول على وظيفة هنا، فسوف أذهب للعمل لدى الفريق الآخر"، وفقا لوثائق المحكمة.

لا تشير سجلات المحكمة لوجود محام عن رو. ويقول ممثلو الادعاء إن رو عمل لما يقرب من 40 عاما كمهندس اختبار لمقاولي الدفاع وحمل تصاريح أمنية.

فصل الموظف في مارس/ آذار 2018 من شركة لم يذكر اسمها منخرطة في شؤون الطيران بعد أن قال المدعون إنه حاول إدخال ذاكرة تخزين ومضية (فلاش يو إس بي) إلى منطقة سرية وسأل عما إذا كان بإمكانه الحصول في الوقت نفسه على تصريح أمني حكومي أمريكي وتصريح حكومي روسي.

بعد ذلك، تقول السلطات إن عميلا سريا في مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل به وتظاهر بأنه عميل للحكومة الروسية. التقيا في فندق في ساوث داكوتا، حيث قال رو إنه مهتم بالانتقال إلى روسيا وتقديم معلومات إلى حكومتها، وفقا لشهادة خطية من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.