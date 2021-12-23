بايدن: سأترشح لولاية ثانية حال كانت صحتي "جيدة"

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يخطط للترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024، حال كانت صحته "جيدة" آنذاك.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجراها الرئيس الأمريكي، مساء الأربعاء، مع المذيع ديفيد موير، بقناة "إي بي سي نيوز" المحلية.

وقال بايدن ردا على سؤال بشأن نيته للترشح لولاية ثانية: "نعم، لكنني أحترم الأقدار، فقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة، وإذا كنت في صحة جيدة آنذاك، فسأترشح مرة أخرى".

وبسؤاله عما إذا كان سيترشح لولاية أخرى إذا ترشح أمامه الرئيس السابق دونالد ترامب، أجاب: "بالتأكيد، هذا من شأنه أن يزيد من احتمالية ترشحي".

وجاءت تصريحات بايدن وسط تكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا سيختار الترشح مرة أخرى، لا سيما بالنظر إلى سنه وانخفاض معدلات استطلاعات الرأي، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" المحلية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "إيه بي سي نيوز" أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس الأميركي تراجعت.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، آنذاك، نقلا عن الاستطلاع، إن معدل التأييد العام للرئيس بلغ 41 بالمئة، مقارنة بـ44 بالمئة في استطلاع أجري في سبتمبر/ أيلول الماضي و50 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي.