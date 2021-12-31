اتصال بين بايدن وبوتين لبحث "مسار دبلوماسي" لأزمة أوكرانيا

بدأت، مساء الخميس، المباحثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث إيجاد "مسار دبلوماسي" لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض - لم تتم تسميته - في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الاتصال الهاتفي بدأ عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش وهو ما أكدته أيضا الرئاسة الروسية.

وأراد بايدن، بحسب البيت الأبيض، أن يقترح "مسارا دبلوماسيا" لتجنب تصعيد عسكري في أوكرانيا.

من جهته، أكد بوتين أنه "مقتنع" بإمكانية إقامة حوار "فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية" للبلدين، مذكرا بالقمة التي جمعت الرئيسين في حزيران/يونيو الماضي في جنيف.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت لاحق أن "طريق المفاوضات وحده هو الذي قد يحل المشكلات المتزايدة بين واشنطن وموسكو".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، عن مسؤول بالبيت الأبيض (لم تسمه) قوله إن بايدن سيؤكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بالجهود الدبلوماسية، لكن ردها على التدخل اللاحق في أوكرانيا سيشمل العقوبات الاقتصادية وتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقديم المساعدات لأوكرانيا".

يشار إلي أن المباحثات الهاتفية أجريت بناء على طلب من موسكو التي تدعو الدول الغربية لتقديم ضمانات أمنية، وقبل كل شيء عدم توسع حلف الناتو شرقا ووضع حد للنشاطات العسكرية الغربية في محيط روسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو دائرة نفوذ لها.

وعقدت المباحثات بينما تقترب المحادثات الأمريكية الروسية في 10 يناير/كانون الثاني المقبل في جنيف، وتشدد موسكو على أن أولويتها هي التفاوض بشأن معاهدتين تعيدان تحديد التوازن الأمني وهيكلية الأمن في أوروبا.