كولورادو.. الحرائق تدمر 600 بيت وتجبر عشرات الآلاف على النزوح

دمرت الحرائق مئات المنازل في كولورادو غربي الولايات المتحدة الأمريكية فيما تهب رياح عاتية وسط موجة جفاف تاريخية، حسب السلطات المحلية.

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي في مؤتمر صحافي إن "نحو 370 منزلا في منطقة ساغامور دمر". وأضاف "من الممكن أن نكون خسرنا 210 منازل في منطقة أولد تاون سوبيريور".

وتقع مدينة بولدر التي تضم أكثر من مئة ألف نسمة على بعد حوالى خمسين كيلومترا عن دنفر عاصمة كولورادو.

وتشهد هذه الولاية جفافا تاريخيا سهّل إلى حد كبير انتشار النيران. وفي منطقة بولدر، دمرت الحرائق فنادق ومراكز للتسوق وأكثر من 650 هكتارا من المساحات الخضراء.

وسجلت رياح تزيد سرعتها على 160 كيلومترا في الساعة في بعض الأماكن مما يعقد جهود عناصر الإطفاء.

وقال جو بيلي "أود أن أؤكد على حجم هذا الحريق وكثافته واندلاعه في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان". وأضاف أن "تسجيل إصابات أو وفيات لن يكون مفاجئا".

وذكرت صحيفة "كولورادو صن" أن عددا كبيرا من الأشخاص خضعوا للعلاج بسبب إصابتهم بحروق وبينهم ستة على الأقل أدخلوا إلى المستشفيات.

وأظهرت مشاهد بثتها محطة "سي بي اس" مبنى سكنيا محترقا كان عناصر الإطفاء يحاولون إخماده.

وصدرت أوامر لآلاف السكان بإخلاء منازلهم لا سيما في مدينة لويزفيل التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية متوجهة إلى السكان "غادروا لويزفيل وإلا ستكون حياتكم في خطر".

وكتب جاريد بوليس حاكم الولاية الجبلية التي تلتقي فيها جبال روكي بالسهول الكبرى، في تغريدة "رياح عاتية تنشر النيران بسرعة وكل الطائرات بقيت على الأرض".

وأعلنت حالة الطوارئ مشيرا إلى أن خطر هذا الحريق لا يقتصر على المناطق الريفية خلافا للحرائق السابقة. وأضاف أن "المنطقة المتضررة هي ضاحية عادية مثل تلك التي تعيشون فيها وتلك التي نعيش فيها".

وتعاني كولورادو مثل جميع مناطق الغرب الاميركي من جفاف مستمر منذ سنوات جعل مناطقها عرضة لحرائق الغابات.

ومع الاحترار المناخي، من المرجح أن تزداد شدة وتواتر موجات الجفاف والحر ما يوفر ظروفا مؤاتية لحرائق الغابات أو الأدغال. شهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق غير مسبوقة ، لا سيما في ولايتي كاليفورنيا وأوريغن.

وكتب دانيال سواين عالم الأرصاد الجوية في جامعة كاليفورنيا في تغريدة أن حدوث هذه الحرائق في كانون الأول/ديسمبر "أمر يصعب تصديقه".

وأضاف "لكن، مع خريف حار وجاف بشكل قياسي، ومعدل ثلوج هذا الموسم يبلغ حتى الآن سنتيمترين فقط، إلى جانب عاصفة تحمل هبات رياح قوية (...) تكون النتيجة حرائق سريعة وخطرة جدا".