غوتيريش يبلغ رئيس الأمم المتحدة بوجود 11 دولة عضو متأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية

أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك عبد الله شاهد، الأربعاء، بوجود 11 دولة عضو بالمنظمة الدولية متأخرة عن سداد اشتراكاتها المالية.

جاء ذلك وفق بولينا كويبك المتحدثة الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كويبك، إن "الأمين العام بعث إلى رئيس الجمعية العامة خطابا رسميا بتاريخ 10 يناير (كانون ثان) الجاري ليبلغه بوجود 11 دولة عضو متأخرة في الوقت الحاضر عن سداد اشتراكاتها بالمنظمة الدولية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتنص أحكام هذه المادة على أنه" لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها".

وتمنح المادة 19 من ميثاق الأمم أعضاء الجمعية العامة (193 دولة) سلطة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قِبل للعضو بها".

وحدد خطاب الأمين العام أسماء الدول ال11 وقيمة الاشتراكات المالية المتأخرة عليها ومن بينها إيران التي يبلغ حجم مـتأخراتها المالية 18 مليونا و412 ألف دولار، والسودان 299 ألف دولار، والصومال مليون و446 ألف دولار، وفنزويلا 39 مليونا و850 ألف دولار.

وأوضحت كويبك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "قررت في بداية دورتها الحالية (بدأت منذ سبتمبر/أيلول الماضي) السماح للصومال وجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي (لديها ديون) بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها السادسة والسبعين الحالية".

وأكدت أن "الدول الأعضاء الأخرى المدرجة (على قائمة الدول المتأخرة في السداد) لن تكون قادرة على التصويت في الجمعية العامة حتى تسدد الحد الأدنى من المتأخرات".