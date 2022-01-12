لا مفر من أوميكرون.. فاوتشي يؤكد "سيصيب الجميع تقريبا"

رجح مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، الأربعاء، أن يصاب جميع الناس تقريبا بمتحور أوميكرون.

وقال الدكتور فاوتيشي، في تصريح صحفي: "أعتقد في العديد من النواحي أن يصيب أوميكرون، من خلال قدرته بدرجة غير مسبوقة واستثنائية على نقل العدوى، كل شخص تقريبا في نهاية المطاف".

ولفت أن أولئك الذين تلقوا اللقاح مرتين أو أكثر معرضون أيضا للإصابة، مضيفا أن بعضهم وربما العديد منهم سيصاب بالعدوى لكن من المرجح جدا، مع بعض الاستثناءات، أن يكون وضعهم جيدًا بشكل معقول بمعنى عدم دخولهم المستشفى أو فقدان حياتهم".

وحذر فاوتشي من أن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد سيواجهون وطأة الجانب الشديد من المتحور.

وتابع: "عندما يكون لديك عدد كبير من الأشخاص المصابين بالعدوى من الناحية الكمية، فإن جزءًا منهم، حتى لو كان جزءًا صغيرًا، سوف يصابون بمرض خطير وسيموتون، وهذا هو السبب في أنه يمثل تحديا لنظامنا الصحي".

وتواجه الولايات المتحدة حاليًا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات خصوصًا بأوميكرون التي أصبحت مهيمنة خلال أسابيع.

وتسجّل البلاد أعداد إصابات قياسية بكورونا منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي تجاوز بعضها حاجز المليون في يوم واحد فقط.

وحتى اليوم، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة 63 مليونا و687 ألفا و50، من بينها 296 ألفا و174 وفاة.