بايدن يرشح أول أمرة مسلمة لمنصب قاض فيدرالي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح أول امرأة أمريكية مسلمة لتولي منصب قاض فيدرالي، في إطار جهوده لتنويع القضاء الفيدرالي.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه في حال وافق مجلس الشيوخ على الترشيح، ستكون شودري أول امرأة مسلمة تعمل قاضيةً فيدرالية وأول بنجلاديشية أمريكية في هذا المنصب.

ونصرت جاهان شودري، المديرة القانونية لاتِّحاد الحريات المدنية الأمريكية في إلينوي، منذ 2020 وعملت مع الاتحاد بصفات مختلفة منذ عام 2008، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة ييل وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة كولومبيا.

وفي حال إقرارها للمنصب، ستصبح شودري ثاني قاض أمريكي مسلم فيدرالي، بعد أن أكَّد مجلس الشيوخ ترشيح زاهد قريشي- مرشح آخر لبايدن- للمحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، رشح 13 دفعة ضمت 83 قاضيا فيدراليا، وبلغ عدد المرشحين في الدفعة الأخيرة 8 قضاة من بينهم شودري.

وتضم الدفعة الجديدة أيضا امرأتين من ذوي البشرة السمراء، ومهاجرة تايوانية، وأمريكية آسيوية، وأمريكية لاتينية، ومرشحا واحدا يعرف بأنه أمريكي آسيوي ولاتيني وأبيض.