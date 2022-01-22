واشنطن تجلي عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية ببدء إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا من البلاد، وفق إعلام محلي.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، السبت، عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم) قولهم إن "وزارة الخارجية أمرت عائلات موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا ببدء الانسحاب من البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل".

ومن المتوقع أن تقترح الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل على المواطنين من الولايات المتحدة مغادرة أوكرانيا جوا عبر رحلات تجارية "طالما لا يزال الوصول إليها متاحا"، بحسب أحد المسؤولين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إرسال 90 طنا من الأسلحة والذخائر مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا.

وتحولت الأنظار إلى التحركات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا وعلى خط الجبهة في الفترة التي تصاعدت فيها التوترات بين موسكو والغرب.

وبينما تستمر المبادرات الدبلوماسية من أجل منع تحول التوترات في المنطقة إلى حرب، يراقب العالم بأسره التحركات العسكرية على خط الجبهة وعلى طول الحدود.

وتشهد العلاقات بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا تراجعا لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة، بسبب توتر العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن مؤخرا بالرد بشكل "حاسم وسريع وقاس" على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.