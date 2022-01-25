البنتاغون يعلن حالة تأهب قصوى بسبب التوترات بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، الإثنين، أن ما يصل إلى 8 آلاف و500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد لأوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر بزيادة جاهزية وتأهب وحدات عسكرية من نحو 8 آلاف و500 جندي داخل الولايات المتحدة لتكون مستعدة في مدة زمنية قصيرة للانتشار في أوروبا، إذا تم تفعيل قوة الردع السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أن بلاده تواصل التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن احتياجاتهم على الأرض، مشيراً إلى أن الوحدات التي يتم تحضيرها تضم فرقا قتالية، ولوجستية، وطبية، واستخباراتية.

وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فقد عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الإثنين، قمة عبر الفيديو بشأن أوكرانيا مع قادة أوروبيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الكتلة العسكرية للحلف تدرس نشر قوات عسكرية إضافية في جنوب شرق أوروبا.

وفي الآونة الأخيرة حذرت الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من أن روسيا تمهد الطريق لغزو أوكرانيا، حيث نشرت أكثر من 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، إلى جانب عمليات انتشار كبيرة للمدفعية والدبابات.

من جانبها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا قائلة إن قواتها موجودة هناك لإجراء تدريبات منتظمة.