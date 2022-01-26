أمريكا تجيز صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أجازت صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار.

وقالت الخارجية في بيانها إن الصفقة لا علاقة لها بالتمويل العسكري الأجنبي البالغ 130 مليون دولار، والذي تم تجميده في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن 12 طائرة نقل من طراز "سوبر هركيوليز سي سي -130"، ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار.

وأشار أن الصفقة تهدف إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: "نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح الولايات المتحدة ستخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأمريكية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".

يذكر أن إعلان الصفقة جاء بعد ساعات فقط من حث الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي في انتظار تلبية الحكومة المصرية لشروط معينة متعلقة بحقوق الإنسان.

وعادة ما تؤكد مصر احترامها لحقوق الإنسان، لا سيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرة إياها أكاذيب.