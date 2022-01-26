بايدن يبدي استعداده لفرض عقوبات على بوتين حال غزت قواته أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، عن استعداده لفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حال شنت قواته هجوماً على أوكرانيا.

جاءت تصريحاته أثناء زيارته لمتجر صغير في العاصمة واشنطن، حين سألته صحفية عما إذا كان واردا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيا، فأجاب بايدن: "نعم يمكن أن أنظر في ذلك".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا نية لنقل قوات أمريكية أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، مرجحاً أن يقوم بفترة قريبة بتحريك 8500 من القوات الأميركية التي أعلن البنتاغون عن وضعها على أهبة الاستعداد.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القرار بشأن نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا لم يتخذ بعد.

من جانبها وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.

ورفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.