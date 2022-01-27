كندا تعلن عزمها إرسال مزيد من القوات لأوكرانيا لردع الحرب

أعلنت السلطات الكندية عزمها إرسال مزيد من القوات لأوكرانيا، إضافة إلى أسلحة دفاعية، للمساعدة في ردع الحرب وإحباط غزو روسي محتمل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء جاستن ترودو، أمس الأربعاء، عقب اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء حول الوضع في أوكرانيا.

وقال ترودو: "كندا سترسل قوات إضافية، وستقدم أيضاً دعما للأمن السيبراني، كما ستشارك المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، حتى تتمكن كييف من الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

وأردف: "نواصل دعوة روسيا إلى وقف التصعيد، والدخول في حوار هادف حتى يتم التوصل إلى حل دبلوماسي".

ولفت إلى أن بلاده سترسل أيضًا مساعدات بقيمة 40 مليون دولار لأوكرانيا، إضافة إلى قرض بقيمة 95 مليون دولار تم إعلانه بالفعل.

وأشار ترودو أن كندا ستركز على إرسال أسلحة دفاعية بدلاً من هجومية، دون مزيد من التفاصيل.

يُذكر أن 200 جندي كندي يتواجدون في أوكرانيا لتقديم التدريب لقواتها المسلحة، حيث تحاول كندا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ردع غزو روسي محتمل قد يشعل حربًا في أوروبا الشرقية.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت الحكومة الكندية إجلاء عائلات دبلوماسييها العاملين في أوكرانيا، على خلفية التوتر المتصاعد بين موسكو وكييف، مبررة القرار باستمرار موسكو حشد المزيد من القوات الروسية بالمنطقة، وتنفيذ أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار.

ومؤخرا حذرت الإدارة الأمريكية حلفاءها الأوروبيين من هجوم عسكري روسي محتمل على أوكرانيا، مدعية أن موسكو تخطط لتنفيذ عملية باستخدام عملاء سريين لتبرير الغزو.

ووجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال شنها هجوما على أوكرانيا.

بينما رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.