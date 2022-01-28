ردا على تصريحات بينيت.. الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحل الدولتين

شددت الأمم المتحدة، الجمعة، على مواصلة التزامها بتحقيق مبدأ "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، تعليقا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد فيها معارضته إقامة دولة فلسطينية.

وقال حق إن "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله هنا هو أن الأمم المتحدة عملت وستواصل العمل على أساس حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وأضاف: "هذا شيء نلتزم به، وقد اعتدنا سماع أشياء مختلفة من شخصيات وأطراف مختلفة على مر السنين، لكننا نواصل الالتزام بهذا، لأننا نعتقد أنها الطريقة الواقعية الوحيدة لحل المشكلات التي تواجه الطرفين".

والخميس، قال بينيت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، مضيفا: "طالما أنا رئيس الحكومة، لن يكون هناك (تطبيق لاتفاق) أوسلو".

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، اتفاقية أوسلو عام 1993، ونجم عنها تشكيل سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (السلطة الوطنية)، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات.

وكان من المفترض وفق الاتفاقية أن تشهد الفترة الانتقالية مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967)، و338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)"، وهو ما لم يتم، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بعرقلة تطبيق الاتفاق.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.