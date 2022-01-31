غوتيريش يؤكد على تضامنه مع شعب ميانمار ويطالب بضرورة حماية الروهينغا

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية وحماية جميع طوائفه بما في ذلك الروهينغا.

جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، مساء أمس الأحد، قال فيه: "يصادف الثلاثاء مطلع فبراير/شباط 2022 مرور عام منذ أن أطاح جيش ميانمار بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا واحتجز أعضاء الحكومة بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت".

وأردف: "يتضامن الأمين العام مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع الطوائف، بما في ذلك الروهينغا".

وأضاف: "في العام الماضي، كان هناك تصاعد في أعمال العنف، وتفاقمت أزمات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، وتزايد الفقر بسرعة في ميانمار".

وشدد على أن الوصول إلى المحتاجين في هذا البلد أمر بالغ الأهمية للأمم المتحدة وشركائها لمواصلة العمل على أرض الواقع.

وزاد: "يجب على القوات المسلحة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن شعب ميانمار بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة".

ولفت غوتيرش، حسب البيان، إلى أن مبعوثته الخاصة إلى ميانمار نولين هايزر، تواصل حشد الجهود الفورية، لتلبية الاحتياجات الماسة لشعب ميانمار.

وفي مطلع فبراير 2021، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان.

ورافق الانقلاب العسكري احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين.

ووفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين ومقرها ميانمار، قتل المجلس العسكري قرابة 1500 شخص، واعتقل نحو 11 ألفا و700 آخرين خلال العام الماضي.