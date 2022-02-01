بايدن يعلن قطر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، أنه سيصنف قطر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي ناتو، ليعكس بذلك أهمية العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه في البيت الأبيض مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري حالياً أول زيارة لزعيم خليجي إلى واشنطن في عهد بايدن.

وقال بايدن إن الدوحة عاصمة مركزية للعديد من مصالحنا الحيوية، بما في ذلك مساعدة البعثة الأمريكية في أفغانستان، لا سيما جهود الإجلاء في أغسطس/أب الماضي، وتقديم المساعدة للمحاصرين في قطاع غزة والضغط المستمر على تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيخطر الكونغرس بالعلاقات المحدثة، والتي طال انتظارها على حد تعبيره.

وتنضم دولة قطر بهذا الإعلان إلى قائمة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو مع الكويت والبحرين من منطقة الخليج، ما يسمح للدوحة بالحصول على أسلحة متقدمة مستقبلًا.

ووصف البيت الأبيض، في بيان، الاجتماع الثنائي بأنه فرصة للقادة الأمريكيين والقطريين لمعالجة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إمدادات الطاقة العالمية، ومساعدة الشعب الأفغاني، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وخلال اللقاء بين زعيمي البلدين، تم التوقيع على صفقة بأكثر من 6.8 مليارات دولار لشراء الخطوط الجوية القطرية ما يصل إلى 50 طائرة شحن من طراز بوينغ 777-8، بما في ذلك 34 طلب شراء من شركة 777-8 و16 خيارًا إضافيًا لحق الشراء.

وتشمل الصفقة أيضًا شراء محركات جنرال إلكتريك 90 لطائرتين من طراز 777.

ووصفت الصفقة بأنها محاولة لتوسيع عمليات الشحن الرائدة للخطوط الجوية القطرية، فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر، في بيان، إلى أن الشركة لديها خطط طموحة لمستقبل عمليات الشحن الخاصة بها.