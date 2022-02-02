فايزر تطلب الترخيص الطارئ لتطعيم الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات

تقدمت شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر بطلب رسمي لدى السلطات الصحية في الولايات المتحدة للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحها المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات من العمر.

وطلب الترخيص هو لجرعتين بثلاثة ميكروغرام، ما من شأنه أن يمنح الأهالي "فرصة مباشرة سلسلة تلقيح ضد كوفيد-19 لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة"، وفق ما أعلن المدير العام لفايزر ألبرت بورلا في بيان.

واختارت الشركة العملاقة جرعة بثلاثة ميكروغرام لكل حقنة للأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات وهي أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما)، وأدنى من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرام).

وتسببت جرعة ب10 ميكروغرام بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، ما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.

وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب.

لذلك قررت شركة فايزر تعديل بروتوكول تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها "بعد شهرين على الأقل من الثانية"، وفق ما ذكرت في بيان أوضح أيضا أن الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاثة أسابيع من الأولى.

وقد أظهرت الجرعة المعززة تعزيز المناعة لدى فئات أكبر سنّا.