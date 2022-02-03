بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه وقتل عائلته في عمل جبان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، فجر نفسه وقتل عائلته "في عمل أخير جبان ويائس".

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام أمريكية، بعد ساعات على إعلانه في بيان، مقتل القرشي إثر عملية نفذتها القوات الأمريكية شمالي سوريا، فجر الخميس.

وأضاف بايدن: "اخترنا اللجوء لعملية إنزال من أجل تجنب وقوع خسائر بين المدنيين وعملنا لمدة أشهر لضمان نجاح العملية".

وأشار إلى أن القرشي فجر نفسه "عند اقتراب القوات الأمريكية منه لإلقاء القبض عليه".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن بايدن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، قائلا إن عملية عسكرية أمريكية "أزالته من ساحة المعركة".

وتابع قائلًا: "اختار (القرشي) أن يفجر نفسه ويفجر الطابق الثالث بالكامل (من المنزل المستهدف)، بغض النظر عن حياة أسرته أو حياة الآخرين المتواجدين في المبنى، في عمل أخير جبان ويائس".

واعتبر بايدن أن العملية الأمريكية "أزالت تهديدا إرهابيا كبيرا من ساحة المعركة وأرسلت رسالة قوية للإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وهي أننا سنلاحقهم ونجدهم".

وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته تواصل "جهودها الدؤوبة للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي وتعزيز أمن حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن بايدن مقتل زعيم "داعش" في بيان نشره البيت الأبيض، "في عملية ناجحة نفذتها القوات المسلحة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "جميع القوات الأمريكية المشاركة بالعملية عادت بسلام".

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "إن بي سي نيوز" المحلية، عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، لم تسمه، قوله "إنه تم إجلاء عائلة من المنزل قبل العملية، وتم إخراج أربعة أطفال من الموقع عقب الهجوم"، دون مزيد من التفصيل.

فيما قالت مصادر في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، لمراسل الأناضول، إن 13 شخصا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، قُتلوا جراء العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في إدلب.

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" في عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي في وقت سابق من العام نفسه.