أمريكا: التعاون التركي الأوكراني يعزز الاستقرار الإقليمي

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن التعاون التركي الأوكراني يعزز الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، قيّم خلاله زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا.

وأوضح برايس أن زيارة أردوغان إلى أوكرانيا أظهرت بشكل واضح تعاون تركيا العضو في حلف الناتو مع كييف.

وتابع قائلا: "واشنطن قدمت لأوكرانيا مستوى غير مسبوق من المساعدات الدفاعية والأمنية، وكذلك قمنا بتمكين حلفائنا في الناتو لتوفير معدات أمريكية لشركائنا الأوكرانيين".

وأضاف أن بلاده تشجع شركائها وحلفائها على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا لمقاومة العدوان الروسي ولردع أي غزو محتمل.

وأجرى الرئيس التركي الخميس زيارة رسمية إلى أوكرانيا، للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين البلدين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة روسية أوكرانية على مستوى القادة.