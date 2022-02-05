وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الأزمة بين موسكو وكييف

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والأوكراني، دميترو كوليبا، هاتفيا، الأزمة الناشبة بين موسكو وكييف.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان إن الوزيرين "بحثا الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة وأوكرانيا لتشجيع روسيا على سلوك طريقة الدبلوماسية بدل الحرب وضمان الأمن والاستقرار".

كما أكد بلينكن أيضًا على "الاستعداد لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وفق البيان.

وذكر البيان أن بلينكن "أكد أيضا على استعداد الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا وشركائنا لفرض عقوبات قاسية وعاجلة على روسيا إذا ما اختارت التصعيد".

ومؤخرًا وجهت الدول الغربية اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها مؤخرا قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.