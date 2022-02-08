الأمم المتحدة: 13 مليون شخص في القرن الإفريقي يعانون من الجوع

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 13 مليون شخص في القرن الإفريقي يعانون حاليا.

وقال البرنامج الأممي في بيان، إن دول من بينها كينيا والصومال وإثيوبيا تواجه جوعًا شديدًا، حيث يعاني القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ عقود، حسبما نقل موقع ريليف ويب أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم.

وأوضح برنامج الأغذية أن الجفاف أدى إلى تدمير المحاصيل وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الماشية بشكل غير عادي، ما أجبر الأسر الريفية التي تعتمد على الرعي والزراعة على هجر منازلها.

من جهته، قال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا، إن إمدادات المياه والمراعي شحيحة في ظل توقعات بهطول الأمطار بأقل من المتوسط في الأشهر المقبلة.

وأضاف: الوضع يتطلب عملا إنسانيا فوريا لتجنب تكرار أزمة مثل أزمة الصومال في العام 2011، عندما مات 250 ألفًا من الجوع خلال فترة جفاف طويلة.

ويتم توزيع المساعدات الغذائية في مناطق قاحلة من كينيا وإثيوبيا والصومال، حيث ترتفع معدلات سوء التغذية ويتعرض حوالي 13 مليون شخص لخطر الجوع الشديد في الربع الأول من العام.

وطالب البرنامج بتخصيص 327 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الفورية على مدى الأشهر الستة المقبلة ودعم المجتمعات الرعوية لتصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية المتكررة.

ووصف عام 2011 بأنه أكثر الأعوام جفافا منذ عام 1951، بسبب عدم هطول الأمطار في المناطق القاحلة في كينيا والصومال وإثيوبيا وجيبوتي وأوغندا.