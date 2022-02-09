الصحة العالمية: نصف مليون وفاة و130 إصابة منذ ظهور متحور "أوميكرون"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل نصف مليون وفاة منذ ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

جاء ذلك في إفادة مصورة لمدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية، عبدي محمود، بثت مساء الثلاثاء، عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة.

وقال محمود: "في عصر اللقاحات الفعالة، يموت نصف مليون شخص، إنه شيء حقيقي".

وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 130 مليون إصابة ونصف مليون وفاة منذ الإعلان عن متحور أوميكرون.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول بالمنظمة الدولية إلى الحاجة لنحو 16 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة كورونا.

من جانبها وصفت ماريا فان كيركوف، رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عدد حالات أوميكرون بأنه كان مروعا، كما توقعت أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من الإحصائيات المسجلة.

وتسبب فيروس كورونا في مقتل ما يقرب من 5.75 ملايين شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفق البيانات المعلنة.