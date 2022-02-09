نيويورك تايمز: جونسون آند جونسون توقف مؤقتا إنتاج لقاح كورونا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن شركة جونسون آند جونسون، أوقفت مؤقتا إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا في مصنعها مدينة ليدن الهولندية.

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن الشركة علقت الإنتاج في مصنعها الوحيد الذي ينتج حاليا جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق من أجل بدء إنتاج لقاح تجريبي جديد ضد فيروس آخر.

وأشارت إلى أنه من المقرر استئناف العمل في إنتاج اللقاح المعتاد المضاد لكورونا بعد بضعة أشهر.

من جانبها قالت جونسون آند جونسون إن لديها مخزونا كافيا يقدر بملايين الجرعات، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته الصحيفة الأمريكية، غير أنها لفتت في رسالة لنيويورك تايمز إلى أنها تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتحاد الإفريقي.

ويعطى لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة ولا يتطلب حفظه درجات حرارة شديدة البرودة، ما يجعله مرغوبا فيه لا سيما لدى الدول النامية.

وكوفاكس هو برنامج عالمي للوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا، ويهدف إلى توفيرها للبلدان الفقيرة.