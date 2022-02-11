الولايات المتحدة تستحوذ على 7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذيا يسمح بموجبه للولايات المتحدة التصرف بسبعة مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية.

ويريد بايدن الذي يلجأ بذلك إلى إجراء غير مسبوق، تخصيص نصف هذا المبلغ تقريبا للتعويضات التي تطالب بها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض "سيتطلب ذلك من المؤسسات المالية الأمريكية تسهيل الوصول إلى 3.5 مليارات دولار من الأصول المجمدة لتمويل الإغاثة في أفغانستان".

وتابع بأن "المبلغ المتبقي البالغ 3.5 مليارات دولار سيبقى داخل الولايات المتحدة لاستخدامه لتمويل الدعاوى القضائية المستمرة المرفوعة من قبل الضحايا الأمريكيين جراء الهجمات الإرهابية".

ولفت مسؤول مطلع رفض الكشف عن هويته إلى أن "المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا 11 سبتمبر دعاوى ضد حركة طالبان سيتعين عليها أيضًا اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا من هذه الأصول".

وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد استيلاء "طالبان" على السلطة بأفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعت حكومة "طالبان" الكونغرس الأمريكي إلى إزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد.

وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول بالخارج، تشمل ما يزيد قليلاً عن 7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، والبقية موجودة في ألمانيا والإمارات وسويسرا وقطر.

وفي 15 أغسطس الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

واستهدفت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية، وراح ضحيتها قرابة 3 آلاف قتيل، وآلاف المصابين.