بايدن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا فورا

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رعاياه لمغادرة أوكرانيا فوراً، محذرا من صراع كبير محتمل مع موسكو حال حدوث مواجهة على الأرض بين القوات الأميركية والروسية.

وقال في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز المحلية "إنه يتوجب على المواطنين الأميركيين مغادرة أوكرانيا الآن".

وأضاف بايدن "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، مضيفاً أن الوضع الحالي مختلف للغاية، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة، على حد تعبيره.

وأكد أنه لن يرسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أميركيين في حال حصول غزو روسي للبلاد.

وقال بايدن إن الأمر سيكون بمثابة "حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم، نحن في عالم يختلف كثيرا عما كان عليه سابقا".

ومنذ عدة أسابيع تحذر عدة دول غربية من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، بعدما حشدت نحو مئة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا

وباشرت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية مشتركة الخميس زادت من حدة التوتر مع كييف.