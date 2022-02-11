

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، من أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يمكن أن يحدث في أي وقت خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية، عقب اجتماع لوزراء خارجية القمة الرباعية (QUAD)، والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، واليابان، والهند.

ووفق قناة الحرة الأمريكية، فقال بلينكن: "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية (المنعقدة حاليا في العاصمة الصينية بكين)".

وأردف: "قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا".

ووصف الوزير الأمريكي حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية بأنه يشكل تحدياً للنظام العالمي.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

من جانبها ترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا