البيت الأبيض يعلن انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض، السبت، انتهاء محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط تصاعد الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ويأتي الاتصال في وقت صعدت فيه واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بدأت في الساعة 11:04 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:04 ت.غ).

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر البيت الأبيض بيان تفصيلي حول فحوى المحادثة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن "البيت الأبيض أعلن انتهاء المحادثة الهاتفية بين بايدن وبوتين".

وأضافت أن "هناك معلومات استخباراتية تظهر أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا خلال وقت قصير".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أنها قررت سحب 160 جنديا من أوكرانيا وإعادة نشرهم في دولة أوروبية أخرى (لم تذكرها).

وفي بيانها الأخير، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين في أوكرانيا بمغادرة البلاد.

والجمعة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "قد يحدث في أي وقت"، ودعا مواطنيه إلى مغادرة البلد الأخير "فورا"، وأن بلاده لن تقوم بعمليات إجلاء في حال حدوث الغزو.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، لكن روسيا ترفض هذه الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.