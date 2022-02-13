مسؤول أمريكي: الغزو الروسي لأوكرانيا قد "يبدأ في أي يوم"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد "يبدأ في أي يوم".

وأضاف سوليفان، في حديثه ببرنامج "حالة الاتحاد" التابع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "لدى بلاده معلومات حول تخطيط روسي لاجتياح أوكرانيا"، داعيا العالم إلى أن يكون على أهبة الاستعداد.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تمنح روسيا فرصة لشن هجوم "مفاجئ" على أوكرانيا.

وتابع سوليفان قائلا: "لا يمكن تحديد اليوم الذي ستغزو فيه روسيا أوكرانيا، إلا أنه يجب على العالم أن يستعد لذلك".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.