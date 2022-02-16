الولايات المتحدة تدين مساعي روسيا للاعتراف باستقلال إقليمين عن أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، "بشدة" تصويت البرلمان الروسي "الدوما" على الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

والثلاثاء، صادق مجلس "الدوما" على قرار بتقديم مقترح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا، في خطوة قد تهدد الجهود الدبلوماسية لتجنب حرب أوسع بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان الأربعاء، إن خطوة كهذه "ستمثّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي".

وأضاف البيان أن "الدوما الروسي صرح بأنه يخطط لإرسال مقترح للرئيس بوتين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المزعومتين".

وتابع: "لنكن واضحين، إن موافقة الكرملين على هذا الطلب قد ترقى إلى مستوى الرفض الشامل للحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".

وقال البيان: "كذلك إن إصدار هذا القرار (الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك) سيؤدي إلى تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويدعو إلى مزيد من التساؤل عن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة".

وأضاف أن خطوة من هذا النوع "تتطلب ردا سريعا وحازما من الولايات المتحدة بتنسيق كامل مع حلفائنا وشركائنا".

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع عام 2014.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.