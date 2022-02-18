الإكوادور تقر قانونا يبيح الإجهاض في حالات الاغتصاب

أقر برلمان الإكوادور، الخميس، قانونا يبيح الإجهاض للفتيات القاصرات والنساء في حالات الاغتصاب.

وصوت 75 نائبا لصالح القانون، وعارضه 41 فيما امتنع 14 آخرون عن التصويت.

ويجيز القانون للقاصرات ضحايا الاغتصاب اجراء عملية اجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، أما بالنسبة للنساء البالغات فتصل المدة حتى الأسبوع الثامن عشر.

ومن المنتظر عرض القانون الذي يلغي تجريم الاجهاض في حالات الاغتصاب، على رئيس البلاد غويلرمو لاسو، من أجل المصادقة أو الرفض في غضون 30 يوما.

يشار إلى أن الإجهاض محظور قانونياً في الإكوادور باستثناء حالتين فقط، إذا كانت حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، أو إذا كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.