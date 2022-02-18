كندا.. الشرطة تبدأ إخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين

أعلنت الشرطة الكندية الجمعة أنها باشرت عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين المعارضين لتدابير مكافحة وباء كوفيد-19 الذين يشلون وسط العاصمة الفدرالية منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وكتبت شرطة أوتاوا في تغريدة "هناك انتشار كثيف للشرطة في شارع نيكولاس (قرب البرلمان) وننصح المتظاهرين بالمغادرة فورا" موضحة أن "بعض المتظاهرين يسلمون أنفسهم ويتم توقيفهم".

وتحسبا لبدء العملية، أغلق مجلس العموم الكندي لأسباب أمنية وأعلن رئيسه أنتوني روتا في بيان "إلغاء جلسة" كانت مقررة الجمعة.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت الخميس أن تدخلها لإعادة فتح شوارع أوتاوا التي تغلقها مئات الشاحنات، بات وشيكا. واوقفت خلال المساء اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية.

وأقيم طوق أمني حول وسط المدينة ونصب حوالى مئة حاجز لضبط حركة الدخول إلى المنطقة.