مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على فرض عقوبات على روسيا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، مساء أمس الخميس، على قرار فرض عقوبات على روسيا حال غزت أوكرانيا.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، الجمعة، إن القرار الذي مرره المجلس يحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على فرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا، غير ملزم، من دون ذكر مزيد من التفصيل.

من جانبه قال السيناتور الجمهوري روب بورتمان، في بيان، إن القرار يمثل رسالة قوية إلى روسيا والعالم بأننا نقف إلى جانب أوكرانيا.

وذكرت السيناتور من الحزب الديمقراطي جاين شاهين، التي رعت القرار مع بورتمان، في البيان ذاته، أنه من خلال التصويت بالإجماع لصالح هذا القرار، كان مجلس الشيوخ موحدا في قراره الداعم لكييف.

واعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر أن القرار يرسل رسالة قوية جدًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن مجلس الشيوخ الأمريكي والديمقراطيين والجمهوريين من جميع الأيديولوجيات المختلفة متحدون في الدفاع عن أوكرانيا بالطرق التي تراها الإدارة مناسبة.

وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس الشيوخ يؤكدون توحدهم خلف القرار الداعم لأوكرانيا، فإنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد حزمة شاملة من العقوبات يمكن فرضها على موسكو في حالة غزوها لكييف، وفق المصدر ذاته.

والخميس، حذر وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، من أن العدوان الروسي المحتمل على أوكرانيا "تتشكل ملامحه الآن"، داعياً موسكو إلى التراجع عن خيار الحرب قبل فوات الأوان.