مقتل امرأة وإصابة آخرين في إطلاق نار في ولاية أوريغون الأمريكية

قتلت امرأة وأصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار في حديقة في مدينة بورتلاند، ولاية أوريغون الأمريكية، حسبما نقلت سلطات الولاية.

قال مكتب شرطة بورتلاند إن عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل الساعة الثامنة تقريبا من ليل السبت.

أفادت الشرطة بأن قوات الأمن عثرت على امرأة متوفية، ونُقل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى. ولم تعرف حالتهم الصحية على الفور.

تظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الأمريكي الأسود أمير لوك، الذي قُتل برصاص الشرطة في مينيابوليس، في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة (كيه أو آي إن- تي في).

من المتوقع أن يحدد الطب الشرعي بولاية أوريغون المرأة القتيلة وسبب وفاتها. وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.