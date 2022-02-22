ترامب: بوتين ما كان ليتصرف على هذا النحو "أبدا" في ظل إدارتي

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤكّداً أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو "أبداً" في ظلّ إدارته.

وقال ترامب في بيان "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا".

وأضاف "أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حالياً، مستحيل!"، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الروسي أمراً بنشر قوات روسية في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا اعترف باستقلالهما.

وتعرض التقارب بين ترامب وبوتين لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديموقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.

واعتبر الملياردير الجمهوري أنّ العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة.

وقال "إنها غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية".

وأضاف "لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وبعدما فرض البيت الأبيض عقوبات أولية طالت المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في أوكرانيا تحديداً، وعد الثلاثاء بتعزيز رده على موسكو.