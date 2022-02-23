واشنطن تدعو موسكو للتفاوض وتتوعدها بـثمن أكبر

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، روسيا إلى التفاوض لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، متوعدة بأن موسكو "ستدفع ثمنًا أكبر لو واصلت عدوانها".

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية حول أوكرانيا.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية إثر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، واللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع وعقوبات فرضتها دول غربية على روسيا.

وقالت غرينفيلد: "دعونا نظهر لروسيا أن كل دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة تعتقد أن الوقت قد حان لوقف التصعيد، والعودة لطاولة المفاوضات، والعمل من أجل السلام حتى يتمكن الأوكرانيون من العيش بأمان".

وزادت قائلة: "الآن ليس الوقت المناسب للجلوس على الهامش، دعونا معًا نظهر لروسيا أنها معزولة وحيدة في أعمالها العدوانية. دعونا نقف بشكل كامل وراء سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا واستقلالها السياسي".

ورأت غرينفيلد أن "ما يمكن للأمم المتحدة أن تفعله بشأن الأزمة هو أن تجعل روسيا تدرك أنها ستدفع ثمنا أكبر إذا واصلت عدوانها ضد أوكرانيا".