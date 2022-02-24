بايدن يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة، وأقرّت قيوداً على التصدير إلى روسيا، وذلك ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال بايدن: "إنّ أربعة مصارف روسية إضافية ستدرج على قائمة العقوبات، كما سيتمّ حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة"، معتبراً أنّ هذا سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد.

وتابع "نضيف أيضاً أسماء إلى قائمة (النخب) الروسية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات".

وأكد الرئيس الأمريكي أنّ فرض عقوبات على بوتين شخصياً هو أيضاً خيار وارد، من دون مزيد من التفاصيل.

وردّاً على سؤال عن مطلب كييف المتمثل بإخراج موسكو من منظومة سويفت للتعاملات المصرفية، الأداة الأساسية في النظام المالي العالمي، قال بايدن إنّ هذه الخطوة لا تزال خياراً لكنّ الأوروبيين منقسمون حولها.

وأردف: "حالياً ليس هذا موقفاً مشتركاً بين الأوروبيين"، مؤكّداً أنّ العقوبات المالية الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الخميس على روسيا سيكون لها التأثير نفسه لا بل تأثير أكبر من خيار إقصاء موسكو من سويفت.

وجدّد بايدن التأكيد أنّ الولايات المتحدة لا تتحرّك بمفردها في هذه القضية.

وقال "سنحدّ من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين"، مؤكّداً أن بوتين سيصبح منبوذاً على الساحة الدولية.