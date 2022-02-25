البنتاغون: روسيا لم تحقق التفوق الجوي في أوكرانيا

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، إن روسيا لم تحقق التفوق الجوي في أوكرانيا، وتقدمها لم يكن بالسرعة المتوقعة.

وأوضح المسؤول الذي أدلى بتصريح لصحفيين حول التدخل العسكري في أوكرانيا، أن روسيا تواصل التقدم من ثلاثة اتجاهات شمالا وشرقا وجنوبا.

وذكر أن تقدم القوات الروسية باتجاه كييف من الشمال قوبل بمقاومة كبيرة.

وأضاف: "رأينا أن الروس فقدوا الزخم (التقدم) في الساعات الأربع والعشرين الماضية في الاتجاهات الثلاثة. إنهم لا يتقدمون بالسرعة التي توقعوها".

وبين أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 200 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

وتابع: "روسيا لم تحقق التفوق الجوي في أوكرانيا حتى الآن. أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما زالت تعمل رغم تعرض العديد منها لهجمات".

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.