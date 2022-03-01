البيت الأبيض: لا نخطط لأن نكون جزءاً من الحرب الروسية-الأوكرانية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن إنشاء الولايات المتحدة منطقة حظر طيران في أوكرانيا سيعني الدخول في صراع مباشر مع روسيا، مؤكدة أن بلادها لا تخطط أن تكون جزءا من الحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي يومي عقدته بالبيت الأبيض، الإثنين، مؤكدة فيه أن كافة الخيارات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية مطروحة حاليا على الطاولة

وأضافت: "لكن الرئيس جو بايدن يقول دائماً إنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا".

وأوضحت: "إنشاء منطقة حظر طيران يتطلب حمايتها، وفي هذه الحالة يجب نشر قوات أمريكية في المنطقة، وهذا سيكون صراعا مباشرا ربما حربا مع روسيا، نحن لا نخطط أن نكون جزءا من هذه الحرب".

والإثنين، دخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن القوات الروسية تتجه صوب العاصمة كييف.

وقوبل التدخل الروسي بغضب من المجتمع الدولي، مع قيام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة بتنفيذ مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وحتى الإثنين، قُتل ما لا يقل عن 102 مدني في أوكرانيا، وفر أكثر من 500 ألف آخرين من البلاد، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.