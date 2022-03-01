يوتيوب يحجب قناة الجالية التركية بالولايات المتحدة الأمريكية

حجب موقع يوتيوب بث قناة تي أي إس سي (TASC TV) الخاصة بالجالية التركية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس تحرير القناة غوكهان دوغان: "نواجه حظرا وعراقيل بسبب بثنا حول ما يسمى بالإبادة المزعومة للأرمن بخصوص أحداث 1915، وعن مجزرة خوجالي التي ارتكبها الأرمن ضد الأذربيجانيين في إقليم قره باغ في تسعينات القرن الماضي".

وأوضح دوغان أنه بسبب الحجب لم يتمكنوا من تحميل فيديوهات على حسابهم على اليوتيوب، وفشلت محاولات البث المباشر لقناتهم اعتبارا من الساعة 12:00 تقريبا اليوم بتوقيت نيويورك.

وأضاف أنه تم إجراء تدخلات مماثلة من قبل، ونعتقد أن اللوبي الأرمني وعناصر تنظيم غولن الإرهابي في الولايات المتحدة يقفون وراء الحظر بطريقة منظمة.

وأشار إلى أنهم لا يعلمون كم المدة التي سيستمر فيها الحظر لقناتهم على اليوتيوب، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاستئناف البث المباشر للقناة.

وتابع دوغان: "إن حجب قناة (TASC TV) في الولايات المتحدة التي تفتخر بحرية الصحافة والتعبير في كل فرصة أمر غير مقبول أبداُ، ورغم كل شيء سنواصل سرد الحقائق التاريخية في كل فرصة".

وكانت قناة تي أي إس سي (TASC TV) بدأت البث على مدار 24 ساعة في اليوم في 20 شباط/ فبراير 2021 ببرنامج إذاعي خاص، ووصلت القناة رسائل التهاني ولا سيما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن مختلف الأحزاب والشرائح السياسية في تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.