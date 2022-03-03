موسكو: واشنطن لم تترك لنا خيارا غير طرد دبلوماسييها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف للأخيرة من أمانة الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا ضد الحصة الأمريكية بالحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا نزال نحددها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتابعت: "قد نطرد دبلوماسيين أمريكيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن وقاحة واشنطن ورفضها لأي اتفاق أو عدم قدرتها على ذلك، كل هذا لم يترك لنا ببساطة أي خيار آخر".

وأضافت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي في هذا الصدد إلى "التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد".

وذكرت وسائل إعلام، مساء اليوم، أن موسكو طردت السفير الأمريكي لديها (جون سوليفان)، قبل أن تنفي روسيا أنباء طرده.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إن "أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس عاملين في مقر الأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية، قيد الدراسة".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.