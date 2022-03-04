البحرية الأمريكية تنحج في انتشال حطام طائرة إف -35 التي تحطمت في بحر الصين

استعادت قالت البحرية الأمريكية طائرة من طراز "إف-35 سي لايتنينغ 2″ تحطمت أثناء هبوطها على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي في يناير/ كانون ثان الماضي.

وقال الأسطول السابع إن غواصة روبوتية ربطت حبالا بالمقاتلة الشبح الهجومية بعيدة المدى، والتي تم رفعها بعد ذلك من عمق 3780 مترا اليوم الأربعاء باستخدام رافعة السفينة.

استرداد الطائرة هدأ من المخاوف من وصول الصين أو روسيا إليها أولا والحصول على تقنيتها المتقدمة، سواء لتكرار نسخة منها أو لتعلم كيفية إلحاق الهزيمة بها.

قال الأسطول السابع إن الطائرة التي تقدر بملايين الدولارات كانت تنفذ "عمليات طيران روتينية" انطلاقا من حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" عندما سقطت في 24 يناير/كانون ثان.

وأظهرت لقطات مسربة وصول الطائرة إلى مستوى منخفض للغاية بحيث لا يمكنها الهبوط، فاصطدمت بالجزء الخلفي من سطح السفينة أولا ثم انزلقت ودارت على السطح قبل أن تسقط في البحر. وتمكن الطيار من القفز وأصيب ستة بحارة على متن حاملة الطائرات.

أشار الأسطول إلى أنه سيتم تسليم الحطام إلى قاعدة قريبة لدراستها بحثا عن أدلة على سبب الحادث وقد ترسل إلى الولايات المتحدة. ولم يتم الإفصاح عن موقع الحادث.

تعرضت حاملة الطائرات لأضرار سطحية وتمكنت من استئناف عملياتها. وعادت "كارل فينسون" ومجموعتها الضاربة إلى سان دييغو في 14 فبراير/شباط بعد ثمانية أشهر من الانتشار.

تطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، حيث أقامت منشآت عسكرية على سبع جزر صناعية بنيت فوق الشعاب المرجانية والجزر المرجانية. كما زادت الضغط على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي في الشمال والتي تدعي أنها أراضي تابعة لها.