سفارة واشنطن: الهجوم على محطة زابوريجيا النووية "جريمة حرب"

قالت سفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا، الجمعة، إن الهجوم على محطة للطاقة النووية يعد "جريمة حرب"، في إشارة إلى الهجوم الروسي على محطة زابوريجيا الأوكرانية.

وأضافت في تغريدة على تويتر، أن "قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهده من الإرهاب خطوة إلى الأمام".

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت شركة "إنيرهواتوم" المشغلة للمحطة النووية الأوكرانية، مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين واصابة اثنين آخرين، إثر اندلاع حريق بعد هجوم روسي على المحطة.

وأشارت، في بيان، إلى أنه "لم يتم تسجيل أي تغييرات في مستويات الإشعاع حتى الآن".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، الجمعة، إن المبنى الذي أصابته قذيفة روسية في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية "لم يكن جزءاً من المفاعل" النووي.

وأكد غروسي، في بيان منفصل، أن القذائف الروسية إصابت "مركز تدريب في المحطة".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخشى حدوث انفجار في المحطة النووية سيكون بمثابة "النهاية للجميع. النهاية لأوروبا"، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.