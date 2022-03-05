بلينكن: لا نعلم كم ستستمر العملية الروسية إلا أنه يمكن لأوكرانيا تحقيق النصر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يمكن لأوكرانيا تحقيق النصر على روسيا.

وأضاف في تصريح لشبكة بي بي سي البريطانية، إنه لا يعلم كم ستستمر العملية الروسية، إلا أنه بات مقتنعا أن النصر سيكون حليفا لأوكرانيا.

وأشاد بمقاومة الشعب الأوكراني لصد التدخل الروسي، مضيفا "إن كانت روسيا تسعى لإسقاط الحكومة وتعيين أخرى تكون دمية بيدها تحركها كيفما تشاء، فإن 45 مليون أوكراني سيعارضون ذلك بشدة".

ولفت إلى أن مجريات العملية العسكرية لا تسير كما خططت لها روسيا، وأن المجتمع الدولي يبذل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا بهدف الضغط على روسيا لوقف التدخل.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.