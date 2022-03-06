ترامب يقترح على البنتاغون قصف الجيش الروسي بمقاتلات ترفع العلم الصيني

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تقوم واشنطن بقصف روسيا بمقاتلات ترفع العلم الصيني، لإلقاء اللائمة على الصين وإشعال حرب أكبر.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، أكد ترامب في خطابه أمام اجتماع اللجنة الوطنية للمانحين الجمهوريين، ضرورة تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القول إنهم لن يضربوا روسيا.

ووصف ترامب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "نمر من ورق".

وقدم مقترحا بأن تعلق الولايات المتحدة علم الصين على طائرات "إف-22"، وتقصف بها روسيا، ثم تلقي باللائمة على الصين.

وتابع: "هم يبدأون القتال مع بعضهم البعض ونحن نجلس مستلقين ونتفرج".

واستقبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون دعابة ترامب بالضحك والتصفيق.

وكان ترامب زعم في تصريحات سابقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليجتاح أوكرانيا في عهده.