توجيهات أمريكية بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، إن الوزير لويد أوستن وجه بإرسال 500 جندي إضافي إلى أوروبا.

وأضاف في تصريح موجه للصحافة، أن روسيا أدخلت تقريبًا كل قواتها المنتشرة حاليًا حول أوكرانيا إلى الأراضي الأخيرة.

وأشار المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه، إلى أن الجيش الروسي أطلق حتى الآن أكثر من 625 صاروخًا على أوكرانيا.

وأوضح أنه بهذه الدفعة من القوات الأمريكية بلغ العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين في أوروبا حوالي 100 ألف.

وأردف المسؤول الأمريكي أن هذه القوة سيتم إرسالها الليلة إلى قاعدة "سوادا " في اليونان، فضلا عن وحدة صيانة إلى ألمانيا ووحدات دعم لوجستي أخرى.

وأكد المسؤول الأمريكي صحة أنباء تجنيد روسيا مقاتلين من سوريا للقتال في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول: "نعلم أن الروس يحاولون تجنيد السوريين من أجل الحرب".

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.