موسكو: واشنطن أوصلت العلاقات الثنائية إلى نقطة اللاعودة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسببت بتصرفاتها في وصول العلاقات بين البلدين إلى نقطة اللاعودة.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية، عن مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف.

وقال دراتشيف، إن "واشنطن بتصرفاتها العدائية وتجاهلها المتغطرس لمطالب روسيا بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونيا، تشمل ضمانات بعدم توسيع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدودنا، وإعادة الإمكانات العسكرية للتحالف (الناتو) إلى حالة عام 1997، هي التي أوصلت العلاقات الروسية الأمريكية، في الواقع، إلى نقطة اللاعودة".

وأضاف، في مقابلته مع "إنترفاكس"، أنه ينبغي لواشنطن مراعاة مصالح موسكو ومجالات نفوذها.

وتابع أن "ضخ النظام في كييف بالأسلحة الغربية وتواطؤ الولايات المتحدة في اعتمادها على حل قضية دونباس بالقوة لم يترك لنا أي خيار سوى وضع لوغانسك ودونيتسك تحت حمايتنا".

وزاد: "يبدو أن واشنطن ستحتاج إلى وقت لتعتاد على حقيقة أن هيمنتها أصبحت شيئا من الماضي، وعليها أن تراعي المصالح الوطنية لروسيا التي لها مجال نفوذها ومسؤوليتها".