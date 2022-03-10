بلينكن: موسكو ستتعرض لهزيمة استراتيجية في أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن قناعته التامة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفشل في العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا، وأن موسكو ستتعرض لهزيمة استراتيجية هناك.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أن بوتين يتجه بشكل متزايد إلى استراتيجية تدمير المراكز السكانية في أوكرانيا، ورغم المكاسب التكتيكية في الاستيلاء على بعض المدن الأوكرانية، إلا أنه يواجه معارضة شعبية واسعة النطاق مع سيطرة قواته على تلك المناطق.

وتابع الوزير الأمريكي قائلاً: "إذا كان هدفه هو إزاحة الحكومة الحالية، ووضع نظام يعجبه، أعتقد أنه بدا واضحا جدًا أن الشعب الأوكراني لن يقبل بذلك أبدًا".

وأردف بلينكن: "إذا حاول الرئيس الروسي فرض نظام من خلال إبقاء القوات الروسية في أوكرانيا، فستكون هناك فوضى دموية وطويلة الأمد، تسبب معاناة مستمرة لروسيا".

من جهتها، أصدرت تراس تقييماً مشابهاً بشأن تطلعات بوتين، مؤكدة أن الغرب يجب أن يحافظ على وحدته في فرض العقوبات على روسيا.

وأضافت الوزيرة البريطانية: "نعلم أنه إذا لم يتم إيقاف بوتين في أوكرانيا، فستكون هناك تداعيات رهيبة على الأمن الأوروبي والعالمي".